Мир 03 января 2024, 00:34 Взрывы прогремели в Харькове РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Харькове раздались звуки взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Реклама

Во вторник, 2 января воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Харькове, Кропивницком (бывший Кировоград) и Киеве. Мэр Украинской столицы рассказал, что в Голосеевском районе на территории парка упал обломок ракеты, взрывы раздаются на Оболони, а в Подольском районе возник сильный пожар на складских помещениях.

После воздушной тревоги в нескольких районах Киева пропал интернет, возникли перебои с водой и электричеством. По данным Минэнерго Украины, без света остались почти 260 тысяч киевлян. Появилась информация о повреждении газораспределительной станции в Беличах на западе столицы.