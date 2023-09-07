Мир 07 сентября 2023, 01:08 Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины «Общественное»: взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины Pxhere

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В украинском городе Сумы на северо-востоке страны прозвучали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Других подробностей о ситуации пока нет. Вместе со взрывами в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирену услышали жители Одесской области.

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До этого украинское издание «Страна» заявило о взрывах в Сумской области Украины. По неуточненным данным, сработали системы противовоздушной обороны. Местные журналисты сообщили об угрозе атаки беспилотников.

Накануне взрывы прозвучали в городе Рени Одесской области. После этого поступило сообщение о пожаре в регионе. Также взрывы услышали жители Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о работе систем ПВО и призвал горожан не выходить из укрытий. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.