Мир 16 февраля 2024, 18:49 Взрывы прогремели в двух областях Украины после воздушной тревоги Взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях Украины

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Серия взрывов прогремела в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил «РБК-Украина».

Журналисты подчеркнули, что военно-воздушные силы страны сообщали о летящих ракетах в сторону этих регионов.

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Глава военно-гражданской администрации Полтавской области Филипп Пронин в своем Telegram-канале сообщил, что это уже вторая серия взрывов в регионе, которые прогремели в пятницу, 16 февраля.

Он добавил, что, по предварительной информации, среди жителей пострадавших нет, разрушений на земле также не зарегистрировали.

Руководитель военно-гражданской администрации Кировоградской области Андрей Райкович заявил, что отгремевшие в Кропивницком взрывы прошли без последствий для города и его жителей.

Сигналы воздушной тревоги включили по всей территории Украины во второй половине дня пятницы, 16 февраля. Причиной стало сообщение Воздушных сил страны о летящих ракетах в сторону Полтавской и Кировоградской областей.