Мир 15 августа 2023, 04:21 Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины УНИАН: взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины РИА «Новости»

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Жители Днепропетровской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщило местное издание УНИАН.

Никаких подробностей украинские журналисты не привели. Информации от властей региона пока не поступало.

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Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас воздушная тревога звучит по всей Украине. Местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее сирены срабатывали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Также воздушную тревогу объявляли в Киеве.

Днем в понедельник, 14 августа, взрыв прогремел в украинской столице. Перед этим взрывы в Киеве звучали в пятницу, 11 августа. Тогда данные об этом подтвердил мэр города Виталий Кличко.