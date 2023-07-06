Мир 06 июля 2023, 23:08 Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины — СМИ «Зеркало недели»: в Днепропетровской области прогремели взрывы Pxhere

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Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Другие подробности не приводились. Местные власти официальных комментариев не давали.

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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Накануне взрыв зафиксировали в городе Днепропетровске на Украине. Воздушная тревога начала действовать с 21:44. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что во Львове прозвучала серия взрывов. По данным местных власткй, это была работа системы противовоздушной обороны.

Под утро 5 июля несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области. Примерно за три часа до этого в городе и регионе прогремела другая серия взрывов.