06 июля 2023, 23:08
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины — СМИ
«Зеркало недели»: в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
Другие подробности не приводились. Местные власти официальных комментариев не давали.
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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Накануне взрыв зафиксировали в городе Днепропетровске на Украине. Воздушная тревога начала действовать с 21:44. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что во Львове прозвучала серия взрывов. По данным местных власткй, это была работа системы противовоздушной обороны.
Под утро 5 июля несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области. Примерно за три часа до этого в городе и регионе прогремела другая серия взрывов.
Взрывы
Украина
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