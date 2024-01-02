Мир 02 января 2024, 22:01 Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины Глава ОВА Лысак: повреждены предприятие, газопровод и ЛЭП в Никополе РИА «Новости»

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Промышленное предприятие, линия электропередач и газопроводы были повреждены в городе Никополь в Днепропетровской области Украины в результате взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Атаковали Никополь из артиллерии», — уточнил чиновник.

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При этом Лысак не пояснил, о каком предприятии идет речь.

Ранее прогремел взрыв в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области, больше никаких подробностей не приводилось. Воздушная тревога действовала на всей территории Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Помимо этого, украинские паблики публиковали данные о передвижении ракет 2 января, не уточняя, на какие сведения при этом опирались авторы сообщений.

Позже российское Минобороны опубликовало информацию о поражении новых целей противника. ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонта вооружения в Киеве и пригородах. Целью удара стали места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву со стороны Запада, все объекты были поражены.