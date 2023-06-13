Мир 13 июня 2023, 02:31 Взрывы прогремели в Днепропетровской области — СМИ ТСН: в Днепропетровской области на Украине прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское агентство ТСН. В регионе объявили воздушную тревогу.

«Угроза ракетного удара БПЛА. Не пренебрегайте тревогой, будьте в безопасных местах», — написали авторы местного Telegram-канала «Зеркало недели».

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По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены сейчас гудят не только в Днепропетровске. С 02:00 звуковые сигналы работают в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Ресурс также предупредил об угрозе атаки дронов-камикадзе на подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Около 02:45 воздушную тревогу также объявили в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях — больше чем в половине украинских регионов.

Минувшей ночью взрывы гремели в Харькове. Местные СМИ объяснили их работой системы противовоздушной обороны.