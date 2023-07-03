03 июля 2023, 01:30
Взрывы прогремели в Днепропетровской и Николаевской областях Украины
Взрывы раздались в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
По данным журналистов, взрывы также слышны в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. В правительстве страны объяснили звуки работой систем противовоздушной обороны.
Реклама
Ранее стало известно о взрыве в городе Запорожье, который на данный момент контролируют ВСУ. При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была. В самой Запорожской области прозвучал тревожный сигнал четыре раза.
Также 2 июля сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области. В тот же день сигналы раздались в Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Как сообщили украинские СМИ, новые хлопки прогремели Николаевской области, там отработали системы противовоздушной обороны.
Взрывы
Украина
ПВО
Реклама
Реклама