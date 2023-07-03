Мир 03 июля 2023, 01:30 Взрывы прогремели в Днепропетровской и Николаевской областях Украины Pxhere

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Взрывы раздались в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, взрывы также слышны в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. В правительстве страны объяснили звуки работой систем противовоздушной обороны.

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Ранее стало известно о взрыве в городе Запорожье, который на данный момент контролируют ВСУ. При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была. В самой Запорожской области прозвучал тревожный сигнал четыре раза.

Также 2 июля сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области. В тот же день сигналы раздались в Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Как сообщили украинские СМИ, новые хлопки прогремели Николаевской области, там отработали системы противовоздушной обороны.