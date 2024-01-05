Мир 05 января 2024, 00:33 Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Взрывы произошли в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины. Ранее здесь объявили воздушную тревогу, сообщило украинское агентство ТСН.

Также стало известно о взрывах в Кривом Роге. Предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях.

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Кроме того, сирены включили в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в четверг, 4 января, звуки взрывов услышали в Кривом Роге. Воздушная тревога работала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. В тот же день серия взрывов произошла в городе Кропивницкий (ранее — Кировоград). В итоге, без электричества осталась железная дорога.