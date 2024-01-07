Мир 07 января 2024, 12:26 Взрывы прогремели в Днепропетровске «Общественное: серия взрывов прогремела в Днепропетровске

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Звуки взрывов раздались в Днепропетровске после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в городе сообщило украинское издание «Общественное».

Администрация города и области пока никак не прокомментировала эти сообщения. Telegram-канал «Политика страны» отметил, что Воздушные силы ВСУ выпускали предупреждение о летящей в сторону Днепропетровска ракете.

Городской портал «Открытый» уточнил, что в городе и области начала работать система противовоздушной обороны.

Журналисты со ссылкой на заявление украинских военных заявили, что к городу, предположительно, приблизилась управляемая авиационная ракета. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях до прекращения работы сирен.

Предупреждение об угрозе с воздуха в воскресенье, 7 января, распространили на все области Украины. Граждан призвали отравиться в укрытия и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.