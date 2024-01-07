07 января 2024, 12:26
Взрывы прогремели в Днепропетровске
«Общественное: серия взрывов прогремела в Днепропетровске
Звуки взрывов раздались в Днепропетровске после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в городе сообщило украинское издание «Общественное».
Администрация города и области пока никак не прокомментировала эти сообщения. Telegram-канал «Политика страны» отметил, что Воздушные силы ВСУ выпускали предупреждение о летящей в сторону Днепропетровска ракете.
Городской портал «Открытый» уточнил, что в городе и области начала работать система противовоздушной обороны.
Журналисты со ссылкой на заявление украинских военных заявили, что к городу, предположительно, приблизилась управляемая авиационная ракета. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях до прекращения работы сирен.
Предупреждение об угрозе с воздуха в воскресенье, 7 января, распространили на все области Украины. Граждан призвали отравиться в укрытия и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Взрывы
Украина
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