30 декабря 2023, 18:11
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
«Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы
Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске. В городе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Местные власти не давали официальных комментариев по этому поводу. Информации о последствиях не поступало.
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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включили по всей стране.
Накануне взрывы прозвучали в Одессе и подконтрольном украинским властям Херсоне. Местные СМИ сообщали о БПЛА на территории Одесской области.
ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам 29 декабря. В Харькове, Киеве, Сумской и Хмельницкой областях прогремели взрывы. В Минобороны объяснили, что целью является военно-промышленный комплекс.
Взрывы
Украина
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