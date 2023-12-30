Мир 30 декабря 2023, 18:11 Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги «Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы Unsplash

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Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске. В городе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Местные власти не давали официальных комментариев по этому поводу. Информации о последствиях не поступало.

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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включили по всей стране.

Накануне взрывы прозвучали в Одессе и подконтрольном украинским властям Херсоне. Местные СМИ сообщали о БПЛА на территории Одесской области.

ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам 29 декабря. В Харькове, Киеве, Сумской и Хмельницкой областях прогремели взрывы. В Минобороны объяснили, что целью является военно-промышленный комплекс.