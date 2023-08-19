Мир 19 августа 2023, 04:25 Взрывы прогремели в четырех областях Украины Серия взрывов прогремела в западных областях Украины РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Журналисты украинского издания «Зеркало недели»в своем Telegram-канале сообщили о взрывах в Виннице, Львове и Житомире.

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О детонации также сообщила военно-гражданская администрация Хмельницкой области. Жителей попросили оставаться в укрытиях до прекращения сигнала тревоги.

В пятницу взрывы прогремели в Запорожье. Член военно-гражданской администрации член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов сообщил как минимум о четырех детонациях. Он подчеркнул, что на месте одного из взрывов поднялся столб густого дыма.