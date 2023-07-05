05 июля 2023, 02:16
Взрывы прогремели в четырех областях Украины — СМИ
«РВ»: взрывы прогремели в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях
Серия взрывов прогремела в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Взрывы раздавались в Николаевской и Днепропетровской областях Украины 3 июля. По данным местных СМИ, взрывы также слышали в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Власти страны объяснили звуки работой систем противовоздушной обороны.
Реклама
Президент страны Владимир Зеленский также сообщал о взрыве в здании СБУ в Сумах. По его словам, в результате есть раненые. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям позже заявила о двух погибших и 15 раненых. Также стало известно о взрыве в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем ВСУ.
Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что ВСУ готовы сдать Харьков и Сумы. В городах проводят эвакуацию крупных предприятий. Также противник начал укреплять вторую линию своей обороны.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама