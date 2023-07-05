Мир 05 июля 2023, 02:16 Взрывы прогремели в четырех областях Украины — СМИ «РВ»: взрывы прогремели в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Взрывы раздавались в Николаевской и Днепропетровской областях Украины 3 июля. По данным местных СМИ, взрывы также слышали в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Власти страны объяснили звуки работой систем противовоздушной обороны.

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Президент страны Владимир Зеленский также сообщал о взрыве в здании СБУ в Сумах. По его словам, в результате есть раненые. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям позже заявила о двух погибших и 15 раненых. Также стало известно о взрыве в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем ВСУ.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что ВСУ готовы сдать Харьков и Сумы. В городах проводят эвакуацию крупных предприятий. Также противник начал укреплять вторую линию своей обороны.