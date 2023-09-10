10 сентября 2023, 23:36
Взрывы прогремели в Черниговской области Украины
«Страна»: в Черниговской области Украины раздалось несколько взрывов
Серия взрывов раздалась в Черниговской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна». В регионе объявили воздушную тревогу.
«Сообщается о взрывах в Черниговской области. Предварительно — работа ПВО. В области объявлена тревога», — написали журналисты.
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Также взрывы подтверждает официальный ресурс для оповещения населения. По его данным в настоящий момент воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях. Чуть ранее отбой тревоги дали в Харьковском и Запорожском регионах и на подконтрольной Украине части ДНР. Сирены там гудели около часа.
Взрывы
Украина
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