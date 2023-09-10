Мир 10 сентября 2023, 23:36 Взрывы прогремели в Черниговской области Украины «Страна»: в Черниговской области Украины раздалось несколько взрывов Unsplash

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Серия взрывов раздалась в Черниговской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна». В регионе объявили воздушную тревогу.

«Сообщается о взрывах в Черниговской области. Предварительно — работа ПВО. В области объявлена тревога», — написали журналисты.

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Также взрывы подтверждает официальный ресурс для оповещения населения. По его данным в настоящий момент воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях. Чуть ранее отбой тревоги дали в Харьковском и Запорожском регионах и на подконтрольной Украине части ДНР. Сирены там гудели около часа.

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