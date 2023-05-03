Мир 03 мая 2023, 00:06 Взрывы прогремели в Черниговской и Харьковской областях Украины — СМИ «Страна»: в Харьковской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы YouTube

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Взрывы произошли в Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В ряде регионов действует воздушная тревога.

Украинское издание «Клименко тайм» сообщило о взрывах в Черниговской области, при этом подробностей не привело. Издание «Страна» разместило информацию о взрывах в Харьковской области, но также без подробностей.

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Воздушная тревога сейчас звучит в Днепропетровской, Сумской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. По данным портала воздушных тревог, в Харьковской области сирены не гудели.

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия, в городе сработала система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По данным интернет-газеты «Страна», ПВО сработала по беспилотникам.