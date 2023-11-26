Мир 26 ноября 2023, 01:03 Взрывы прогремели в Черкассах на Украине РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Черкасской области на Украине. В регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Зеркало недели».

«По предварительной информации, работает ПВО по БПЛА», — сказано в публикации.

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Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киевской области. Издание сообщило о группе ударных беспилотников, направляющихся прямо к украинской столице, а также к Днепропетровской области. В Киеве зафиксировали прилеты, отметили в официальном канале издания.

Ранее в Киеве сработали сирены воздушной тревоги. Городские власти объявили ее второй раз за день. Кроме того, взрывы слышали жители города Кропивницкий Кировоградской области. Сирены, предупреждающие об угрозе удара с воздуха, сработали в Киевской и Сумской областях страны. Все данные зафиксировали на онлайн-карте воздушных тревог министерства цифрового развития Украины.