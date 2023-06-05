Мир 05 июня 2023, 19:53 Взрывы прогремели в Балаклее Харьковской области — СМИ Klymenko Time: серия взрывов раздалась в Балаклее Харьковской области Соцсети

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Взрывы раздались в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Других подробностей в публикации не привели. Местные власти официальных комментариев не давали. В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

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Накануне несколько взрывов произошло в Харькове. Согласно данным Telegram-канала «Зеркало недели», российские войска продолжают наносить массированный удар по региону из ЗРК С-300. По словам руководителя районной военной администрации Сергея Лободенко, взрывы прозвучали в городе Чугуеве в Харьковской области.

Также в воскресенье, 4 июня, сирены включали в большинстве регионов Украины. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, воздушная тревога сработала в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской Черкасской, Кировоградской Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и других регионах.

Минувшей ночью российские военные нанесли удар по аэродрому возле Кропивницкого в Кировоградской области. По объекту выпустили шесть крылатых ракет и пять ударных дронов.