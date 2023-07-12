Мир 12 июля 2023, 02:25 Взрывы прогремели в 4 областях Украины Рогов: взрывы прогремели в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях Украины РИА «Новости»

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Взрывы раздались сразу в четырех областях Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы в подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территориях Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областей», — уточнил он.

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По словам Рогова, сейчас по объектам ВСУ бьют группировки БПЛА «Герань-2». В регионах сработала украинская система противовоздушной обороны. Это, как отметил председатель движения, представляет собой наибольшую опасность для местных жителей.

«Русская армия, предположительно, нанесла удары по военным объектам ВСУ. Сообщалось о вылетах наших „Гераней“», — добавил Рогов.

Вечером во вторник, 11 июля, под ракетным обстрелом ВСУ оказался город Токмак в Запорожской области. В населенном пункте прозвучала серия взрывов.