Мир 05 июля 2023, 06:48 Взрывы прогремели под Харьковом «Страна.ua»: под Харьковом 5 июля прогремели взрывы РИА «Новости»

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Утром 5 июля в районе Харькова прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Под Харьковом прогремели взрывы», — заявили украинские журналисты около пяти часов утра.

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Примерно за три часа до этого в Харькове и Харьковской области произошла другая серия взрывов, сообщило издание «Зеркало недели». По его информации, сработала система ПВО.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:42 и отменили спустя два часа. Сирена звучала ночью в некоторых других регионах на востоке страны, в том числе Полтавской, Сумской, Днепропетровской, части Запорожской областей и ДНР. Военкоры «Русской весны» сообщали, что в них тоже произошли взрывы.

Украинские войска атаковали Макеевку. К утру 5 июля пострадали 36 человек, удары нанесли по домам, школам, детсадам и медучреждениям. Пациентов местной больницы эвакуировали.