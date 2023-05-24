Мир 24 мая 2023, 03:14 Взрывы прогремели под Харьковом — СМИ «РВ»: под Харьковом раздаются взрывы Соцсети

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Взрывы слышны под Харьковом. Также во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как указано в сообщении, украинские объекты атакуют дроны-камикадзе.

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О взрывах в Харьковской области также сообщило украинское издание «Зеркало недели». Никаких подробностей произошедшего в материале не приводится, отметил ТАСС. Местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. В регионе звучит сигнал тревоги.

Вечером 23 мая взрывы прогремели и в подконтрольном Киеву Херсоне. Первые детонации произошли около 21:30 (время совпадает с московским), последующие прогремели спустя почти два часа — после 23:00. Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация города ничего не сообщила о причинах взрывов. Украинские паблики и журналисты также не сообщили о том, где именно прогремели взрывы.

На фоне ситуации в Херсоне в Сумской и Черниговских областях Украины зазвучал сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 23 мая взрывы услышали жители Николаевской области Украины.