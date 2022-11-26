Мир 26 ноября 2022, 02:20 Взрывы прогремели недалеко от военной базы США в Сирии СМИ: несколько взрывов произошло рядом с военной базой США в Хасеке РИА «Новости»

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Несколько взрывов прозвучали недалеко от военной базы США в районе города Эш-Шаддад на юге провинции Хасеке. Об этом сообщил местный телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным журналистов, возле военного объекта упали не меньше четырех ракет.

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«Источники сообщили, что в окрестностях американской базы раздались несколько взрывов — это указывает на состояние боевой готовности», — заявили они.

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Сейчас над районом летают вертолеты. Информации о том, кто выпустил снаряды, пока нет. Также уточняются сведения о последствиях обстрела. Представитель военного командования США в Багдаде пока факта нападения на базу не подтвердил.

Ранее армия Сирийской Арабской Республики перехватила колонну американских военных в провинции Эль-Хасеке. Восемь автомобилей прогнали ее из местной деревни в районе Таль-Тамер.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года. Американская армия контролирует территорию провинций Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. В июле власти России и Турции обсуждали эту проблему. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, на военных базах США ведут подготовку боевиков.