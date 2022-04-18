В Сети появилось видео мощных взрывов. Жители Донбасса предположили, что залпы в сторону позиций ВСУ дали из крупнокалиберных орудий.

Кадры ярких вспышек разместил в своем Telegram-канале RT, не уточнив место взрывов. По данным СМИ, они слышны по всей линии соприкосновения Донбасса, а также в Харькове и Николаеве.

В Донецке, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», говорят о сильном грохоте. Жители Луганска сообщают о работе «чего-то очень тяжелого залпового».

Минобороны РФ 18 апреля сообщило об уничтожении логистического центра и партии иностранного вооружения ВСУ подо Львовом.