Мир 27 июля 2023, 19:24 Взрывы прогремели на складе боеприпасов в Греции — СМИ ERT: у города Неа-Анхиалос загорелся склад боеприпасов ВВС Греции, слышны взрывы Pxhere

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Недалеко от города Неа-Анхиалос (область Магнисия) загорелся склад с боеприпасами греческих ВВС, сообщил телеканал ERT. По данным издания, на месте происшествия прогремели взрывы, власти объявили о начале эвакуации местных жителей.

Очевидцы рассказали, что звуки взрывов слышны даже в городе Волос, который находится на довольно приличном расстоянии от места ЧП. В Генштабе Греции уточнили, что горящий склад принадлежит 111 полку Военно-воздушных сил страны.

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«Сейчас в районе, где на военном объекте взрываются ракеты греческих ВВС, развивается наихудший сценарий», — сообщили военные.

На место стянули пожарных и спасателей. Они начали эвакуацию местных жителей и работников предприятий и магазинов. По данным издания, в районе пожара царит паника, некоторые люди получили ранения из-за выбитых от взрывов стекол — дома в Неа-Анхиалосе получили незначительные разрушения. Из-за неконтролируемости ситуации власти обсуждают возможность закрытия АЗС, расположенных недалеко от склада.

Природные пожары уничтожили около 180 гектаров леса в Кемере. В некоторых районах Турции установилась аномальная жара — столбики термометров поднимаются до отметки +50 градусов.