13 января 2024, 11:17
Взрывы прогремели на севере Украины
«Страна.ua»: в Чернигове прозвучали взрывы
Очевидцы услышали звуки взрывов в городе Чернигове на севере Украине. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua»
«Сообщается о взрывах в Чернигове», — отметили в СМИ.
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Взрывы утром 13 января раздались в Днепропетровске, в Кременчуге и в Кировоградской области.
За день до этого сирены включались в Сумской и Черниговской областях. В этих районах также прозвучали взрывы.
Ранее ВСУ атаковали село Глотово в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские боевики повредили линию электропередачи, из-за чего жители населенного пункта остались без света. Неполадки с электричеством также возникли в селах Безымено, Гора-Подол и Козинка.
Днем 12 января украинские беспилотники ударили по населенному пункту в Грайворонском городском округе Белгородской области. Дроны сбросили на село Козинка боеприпас, из-за взрыва получили повреждения три автомобиля. Никто из местных жителей не пострадал.
Взрывы
Украина
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