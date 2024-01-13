Мир 13 января 2024, 11:17 Взрывы прогремели на севере Украины «Страна.ua»: в Чернигове прозвучали взрывы

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Очевидцы услышали звуки взрывов в городе Чернигове на севере Украине. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua»

«Сообщается о взрывах в Чернигове», — отметили в СМИ.

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По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Взрывы утром 13 января раздались в Днепропетровске, в Кременчуге и в Кировоградской области.

За день до этого сирены включались в Сумской и Черниговской областях. В этих районах также прозвучали взрывы.

Ранее ВСУ атаковали село Глотово в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские боевики повредили линию электропередачи, из-за чего жители населенного пункта остались без света. Неполадки с электричеством также возникли в селах Безымено, Гора-Подол и Козинка.

Днем 12 января украинские беспилотники ударили по населенному пункту в Грайворонском городском округе Белгородской области. Дроны сбросили на село Козинка боеприпас, из-за взрыва получили повреждения три автомобиля. Никто из местных жителей не пострадал.