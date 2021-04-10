Взрывы прогремели на газовом объекте в Афганистане. Видео

В субботу равно утром в Афганистане на газовом объекте в городе Герат произошло несколько взрывов. Информация об этом появилась на телеканале TOLO news.

Объект расположен на северо-западе Афганистана. В результате взрывов начался пожар. Власти сообщают, что в настоящее время спасатели тушат огонь. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Также не сообщается о разрушениях.

Точная причина взрывов будет известна позднее. В соцсетях появились видео с места происшествия. На них видно, что над зданиями поднялся черный столб дыма.

«Что происходит? Это второй раз за два месяца, когда газовые хранилища Герата охвачены огнем!» — написал пользователь Twitter под ником Taher Mojab.

Несколько дней назад в частном приюте для животных «Маячок» в Кемерове взорвался газовый баллон. В результате хозяйка учреждения попала в реанимацию, две собаки погибли, еще четыре пострадали. Знакомые хозяйки приюта около 10 часов разбирали завалы.