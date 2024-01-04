Мир 04 января 2024, 16:18 Взрывы обесточили Кропивницкий Минэнерго Украины: взрывы обесточили дома Кропивницкого и остановили поезда

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Прогремевшие взрывы в городе Кропивницкий (до переименования — Кировоград) повредили два объекта энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались жилые дома и железная дорога. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что повреждения получили станция «Укрэнерго», расположенная непосредственно в городе, и еще один объект — «Кировоградоблэнерго».

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«Обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируемая», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что аварийные бригады уже выехали на место для восстановления подачи электроэнергии.

В минувший вторник, 2 января, после серии прогремевших взрывов без электроснабжения оказались Печерский, Оболонский и Голосеевский районы Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что аварийные бригады энергетиков срочно выехали на место.