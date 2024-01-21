Мир 21 января 2024, 16:36 Взрывы на терминале «Новатэк» в Усть-Луге организовала СБУ «Страна.ua»: СБУ причастна к взрывам на терминале «Новатэк» в Усть-Луге РИА «Новости»

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СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua», назвав случившееся спецоперацией.

По версии Financial Times, взрывы в Ленинградской области организовали сотрудники ГУР украинского Минобороны.

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Обе украинские спецслужбы неоднократно пытались приписать себе успехи в проведении терактов на территории России. На это указывал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Пожар на терминале «Новатэк» произошел 21 января. Перед возгоранием были слышны звуки взрывов. В пресс-службе компании заявили, что, предварительно, причиной пожара стало внешнее вмешательство.

Работу терминала временно приостановили, спасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания.