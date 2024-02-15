Мир 15 февраля 2024, 09:59 Взрывы и пожары произошли в нескольких регионах Украины Власти сообщили о взрывах во Львове, Ивано-Франковской и Полтавской областях

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В Полтавской области прозвучали мощные взрывы, которые повредили здание склада в Миргородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.

«В Миргородском районе есть попадание в складское помещение. Из-за этого начался пожар на площади до 100 квадратных метров», — написал он.

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Мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил, что город также попал под воздушные удары, но подробности не привел.

«Есть попадания во Львове, пострадала улица Научная», — отметил градоначальник.

Эти сведения в социальной сети подтвердил глава местной военной администрации Максим Козицкий.

«Львов! Очень громко! Система ПВО работает, оставайтесь в укрытиях», — добавил он.

Также сообщения о взрывах и пожарах появились в Telegram-канале военной администрации Ивано-Франковской области.

Ранее о мощном взрыве в украинской столице после воздушной атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.