15 февраля 2024, 09:59
Взрывы и пожары произошли в нескольких регионах Украины
Власти сообщили о взрывах во Львове, Ивано-Франковской и Полтавской областях
В Полтавской области прозвучали мощные взрывы, которые повредили здание склада в Миргородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.
«В Миргородском районе есть попадание в складское помещение. Из-за этого начался пожар на площади до 100 квадратных метров», — написал он.
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Мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил, что город также попал под воздушные удары, но подробности не привел.
«Есть попадания во Львове, пострадала улица Научная», — отметил градоначальник.
Эти сведения в социальной сети подтвердил глава местной военной администрации Максим Козицкий.
«Львов! Очень громко! Система ПВО работает, оставайтесь в укрытиях», — добавил он.
Также сообщения о взрывах и пожарах появились в Telegram-канале военной администрации Ивано-Франковской области.
Ранее о мощном взрыве в украинской столице после воздушной атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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