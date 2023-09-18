Мир 18 сентября 2023, 11:56 Взрывы и пожар произошли на предприятии в Хмельницкой области Администрация Хмельницкой области заявила о взрывах и пожаре на предприятии

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Два взрыва, а затем пожар случились на территории промышленного предприятии в Хмельницкой области. Об этом проинформировала администрация региона в своем Telegram-канале.

«Два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован», — заявили власти в официальном сообщении.

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В результате случившегося оказалась повреждена железнодорожная колея. Оперативные службы уже начали восстановительные работы.

Ранее воздушная тревога звучала на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах.

В частности, они раздавались на территории подконтрольного киевскому режиму Херсона. Также появлялась информация о взрывах в Одесской области и, в частности, в Измаиле.

Днем в воскресенье, 17 сентября, взрыв прогремел в Очакове Николаевской области. После этого в регионе, а также в Одесской области началась воздушная тревога.