Премьер Чехии опроверг слова Земана о нескольких версиях взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие расследует только одну версию взрывов на военных складах во Врбетице. Он не понимает, почему президент Милош Земан продолжает утверждать, что версий несколько.

«Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает, что существует несколько версий», — сказал Бабиш в интервью радио Frekvence.

Ранее президент Чехии заявил, что следствие рассматривает несколько версий взрывов. Одной из них является сокрытие нехватки оружия. По словам Земана, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова. Однако чиновница позже опровергла, что знает больше двух версий расследования.

Отношения России и Чехии испортились после обвинений последний российских спецслужб в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Москве отрицают причастность спецслужб к взрывам, власти России назвали обвинения возмутительными и голословными.