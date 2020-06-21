Взрывом разнесло несколько этажей в жилом доме в Киеве. Видео

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоэтажке Киева. Судя по опубликованным фото и видео, ударной волной разнесло несколько этажей.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины, взрыв газа произошел в 10:00 21 июня в девятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой. Разрушены перекрытия между четвертым и восьмым этажами.

Источник: ГосЧС

В ведомстве рассказали, что им удалось эвакуировать 21 человека. Трое в результате взрыва оказались заблокированы, но их вытащили. Одного человека спасти не удалось.

Люди пишут в соцсетях, что взрыв был такой силы, что его услышали во всем Дарницком районе.

На месте происшествия организовали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, куда входят полицейские и спасатели.

В спасании жителей и ликвидации последствий разрушения задействованы 75 человек и 15 единиц техники.