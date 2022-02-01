Взрывное устройство обезвредили в здании администрации Донецка

Неизвестный заложил взрывное устройство в здание администрации Киевского района Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что информация о заложенной бомбе поступила из анонимного источника.

«Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города (проспект Киевский, 36). Спецслужбы выехали на место», — написал мэр Донецка.

Вторым сообщением он уточнил, что специалисты осмотрели здание. Заложенное взрывное устройство нашли и обезвредили. В результате происшествия никто не пострадал.

Донецкое агентство новостей напомнило, что на минувшей неделе в оперативные службы самопровозглашенной народной республики поступили сообщения о заложенных бомбах сразу в 17 зданий, среди которых были офисы МИД, Центрального банка республики, Министерства информации и других ведомств. Все сообщения оказались ложными.