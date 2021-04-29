Взрывное устройство обезвредили на автовокзале в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что в Стамбуле был предотвращен теракт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Машину с пятью килограммами взрывчатки нашли на городском автовокзале. Специалисты обезвредили взрывное устройство. Правоохранители предполагают, что к подготовке теракта могут быть причастны члены Рабочей партии Курдистана.

«В месте, где была заложена взрывчатка, были тысячи людей. Те, кто это сделал уже пойманы», — цитирует Сойлу сайт kp.ru.