  • Взрывчатку под машину Шеремета заложил детский врач — следствие

    12 декабря 2019, 21:01

    Алена Макаренко

    Взрывчатку под машину журналиста Павла Шеремета заложила волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, помогал ей в этом «ветеран Донбасса» Андрей Антоненко. Чтобы установить имена подозреваемых, для экспертизы привлекли одного из лучших мировых экспертов из Великобритании. Об этом рассказал замглавы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль, сообщил «Интерфакс».
    Взрывчатку под машину Шеремета заложил детский врач — следствие

    Следствие провело комплексную экспертизу, которая включала психологический и фотопортретный анализы, изучение походки. В результате следствие пришло к выводу, что взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко.

    Подробнее

    К экспертизе походки подозреваемых присоединился один из лучших мировых экспертов из Великобритании — Айвон Бирч. Он сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США. Специалист понадобился для дополнительной оценки и проведения объективной экспертизы.

    Следствие передало ему на экспертизу видеообразцы, изъятые из видеокамер неподалеку от места взрыва автомобиля с Шереметом. А еще профессионал получил видео, на которое попали подозреваемые лица.

    «Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом», — рассказал Коваль.

    Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими

    Подробнее

    Машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой сидел Шеремет, взорвалась утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Журналист погиб на месте вскоре после ЧП. В убийстве представителя СМИ подозревают трех человек: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского медика Юлию Кузьменко, музыканта и «ветерана Донбасса» Андрея Антоненко. Всех их задержали.

    Супруги Владислав и Инна Грищенко, тоже участники боев на востоке Украины, задержаны по другому делу, но при этом считаются фигурантами дела по убийству Шеремета.