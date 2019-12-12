Следствие провело комплексную экспертизу, которая включала психологический и фотопортретный анализы, изучение походки. В результате следствие пришло к выводу, что взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко.

К экспертизе походки подозреваемых присоединился один из лучших мировых экспертов из Великобритании — Айвон Бирч. Он сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США. Специалист понадобился для дополнительной оценки и проведения объективной экспертизы.

Следствие передало ему на экспертизу видеообразцы, изъятые из видеокамер неподалеку от места взрыва автомобиля с Шереметом. А еще профессионал получил видео, на которое попали подозреваемые лица.

«Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом», — рассказал Коваль.

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Машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой сидел Шеремет, взорвалась утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Журналист погиб на месте вскоре после ЧП. В убийстве представителя СМИ подозревают трех человек: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского медика Юлию Кузьменко, музыканта и «ветерана Донбасса» Андрея Антоненко. Всех их задержали.

Супруги Владислав и Инна Грищенко, тоже участники боев на востоке Украины, задержаны по другому делу, но при этом считаются фигурантами дела по убийству Шеремета.