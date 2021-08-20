Взрывчатку не нашли в пикапе у библиотеки Конгресса США

Водитель пикапа угрожал взорвать бомбу у библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. Полицейские проверили машину, но взрывного устройства не нашли. Правоохранители взяли мужчину под стражу.

«Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства», — сообщила полиция Капитолия.

Правоохранители отметили, что мужчину уже арестовали. Оцепленный район у здания библиотеки снова признали безопасным. Движение транспорта пообещали возобновить. Сейчас на месте продолжают работать следователи.

Как уточнила газета The New York Times со ссылкой на правоохранителей, во время задержания мужчина не оказывал сопротивления.

Вечером 9 августа черный пикап припарковался у библиотеки Конгресса. Водитель заявил, что у него в машине взрывчатка и стал требовать организовать ему разговор с президентом Джо Байденом. Сотрудники полиции оцепили район и эвакуировали всех жителей. После этого они начали вести переговоры с водителем грузовика. Правоохранители выяснили, что за рулем пикапа был некий Рэй Росберри. Пока мотивы мужчины и все обстоятельства устанавливаются.