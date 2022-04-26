Оперативные службы приступили к работе на месте взрыва радиоцентра в Приднестровье

Оперативные службы начали работу на месте взрыва радиоцентра в поселке Маяк в Приднестровье. Об этом сообщил Telegram-канал «Звезда».

На месте происшествия трудятся саперы, следственные органы, криминалисты и спецслужбы.

Они оцепили территорию радиоцентра, близлежащая школа закрыта, не работают терминалы банкоматов, люди стараются не выходить на улицу.

Утром 26 апреля два взрыва прогремело в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. Власти региона объявили «красный» уровень террористической опасности.

Политолог Юрий Светов заявил «360», что атака украинской армии на объекты в Приднестровье является попыткой втянуть в нынешний конфликт с Россией третьи страны.