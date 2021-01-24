Взрыв в жилом доме прогремел на севере Португалии

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 56-летняя женщина и 25 летний мужчина.

Причины взрыва пока не известны. На месте продолжают работать специалисты. Представители муниципальных властей и органов гражданской защиты остаются на месте, чтобы оценить ущерб, причиненный соседним зданиям.

Сегодня в Португалии проходит первый тур выборов президента. Явка оказалась самой низкой с 2016 года. По официальным данным, к 16:00 на участки пришли 35,44% избирателей.

На пост главы республики претендуют шесть человек. Действующий глава государства Марсело Ребело де Соуза идет на второй срок. Его ближайшим конкурентом стала бывший депутат Европарламента от Социалистической партии Анна Гомес.

Также на пост президента претендуют лидер правой партии Chega Андре Вентура, кандидат от Коммунистической партии Португалии Жоау Феррейра, еще один бывший депутат Европарламента от левого блока Мариса Матиас, представитель партии «Либеральная инициатива» Майан Гонсалес и член политического объединения гуманистов и зеленых React — Include — Recycle Виторино Сильва.

Если один из кандидатов наберет более 50% голосов, он станет победителем. Если этого не произойдет, то кандидаты, набравшие больше всего голосов, встретятся во втором туре 14 февраля.