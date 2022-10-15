Взрыв в турецкой шахте унес жизни 22 человек | 360°

Мир 15 октября 2022, 01:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Взрыв в турецкой шахте унес жизни 22 человек Глава Минздрава Турции Коджа: врыв в шахте унес жизни 22 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв прогремел в шахте на севере Турции. В результате погибли 22 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Мы потеряли 22 наших граждан в результате взрыва, который произошел на шахте в провинции Бартын. <…> Мы делаем все возможное, чтобы пострадавшие восстановились как можно скорее», — написал глава ведомства в Twitter.

Реклама

Ранее он заявлял о двух погибших и 20 раненых. После этого выступил глава МВД Турции Сулейман Сойлу с информацией об увеличении числа жертв до 14 человек.

Реклама

П данным телеканала CNN Turk, под завалами до сих пор находятся рабочие. Взрыв произошел в пятницу, 14 октября, на глубине 300 метров под землей. Как сообщили местные власти, в тот момент в шахте находились 115 человек. Некоторых горняков удалось вовремя эвакуировать.

Губернатор Бартын Нуртадж Арслан заявил, что после взрыва в под землей оказались заблокированы 49 рабочих. Мэр города Амасра Реджаи Чакыр уточнил, что в шахте взорвался метан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать на место ЧП в субботу, 15 октября.

0 0 0 0 0 0