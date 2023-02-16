16 февраля 2023, 12:11
Взрыв в печи произошел у ног главы Минздрава Турции на встрече с медиками
Ahaber: на встрече с медиками у ног главы Минздрава Турции произошел взрыв
ЧП произошло во время встречи министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа с медиками в зоне землетрясения. Прямо у ног главы Минздрава прогремел взрыв, сообщил телеканал AHaber.
По информации канала, рядом с министром находилась печь, внутри нее взорвался каменный уголь. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы здоровью Коджа нет.
Реклама
По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 36 187 человек, 108 068 жителей пострадали. В ВОЗ посчитали, что землетрясение в Турции стало самым мощным в регионе за последние 100 лет.
Реклама
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что поисково-спасательная операция в стране не прекратится, пока не найдут последнего выжившего. Разбором завалов рухнувших зданий занимаются свыше 250 тысяч человек.
Многие люди проводят под обломками по несколько суток. Им удается выжить.
Турция
Землетрясения
Реклама
Реклама