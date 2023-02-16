Мир 16 февраля 2023, 12:11 Взрыв в печи произошел у ног главы Минздрава Турции на встрече с медиками Ahaber: на встрече с медиками у ног главы Минздрава Турции произошел взрыв Соцсети

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ЧП произошло во время встречи министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа с медиками в зоне землетрясения. Прямо у ног главы Минздрава прогремел взрыв, сообщил телеканал AHaber.

По информации канала, рядом с министром находилась печь, внутри нее взорвался каменный уголь. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы здоровью Коджа нет.

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По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 36 187 человек, 108 068 жителей пострадали. В ВОЗ посчитали, что землетрясение в Турции стало самым мощным в регионе за последние 100 лет.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что поисково-спасательная операция в стране не прекратится, пока не найдут последнего выжившего. Разбором завалов рухнувших зданий занимаются свыше 250 тысяч человек.

Многие люди проводят под обломками по несколько суток. Им удается выжить.