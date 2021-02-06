«Местом взрыва стала автомастерская, расположенная в двухэтажном здании, которое в результате было полностью разрушено. Судя по всему, причина взрыва связана с деятельностью автомастерской», — рассказала Бальса.

Она добавила, что в результате ЧП серьезно пострадал 89-летний мужчина, которого отвезли в больницу, врачи сейчас борются за его жизнь. Под обломками здания нашли владельца этой мастерской, которого считали пропавшим без вести. Бальса добавила, что пока у нее нет информации о причине взрыва. По версии местных пожарных, он произошел из-за утечки газа. Сейчас специалисты выясняют, откуда произошла утечка: из городской сети или из баллонов, которые были в мастерской.

Днем 6 февраля взрыв прогремел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар в Бордо. Местные СМИ сообщили о трех пострадавших и двух пропавших без вести.