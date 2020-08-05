Взрыв в Бейруте прервал свадебную съемку. Невесте с женихом пришлось спасаться

Взрыв в ливанской столице так или иначе затронул всех, кто находился в этом городе накануне. На одной из улиц проходили свадебные съемки. Однако невесте пришлось срочно бежать. Тем временем оператор зафиксировал момент взрыва. Ролик уже стал вирусным в соцсетях.

В начале видно, что девушка в роскошном свадебном платье позирует оператору. Когда камера наезжает на ее ноги, у которых лежат цветы, картинка неожиданно меняется. Девушка вздрагивает от взрыва.

Оператор снял происходящее на улице. В конце видео можно заметить, что невеста, жених и их гости спешно покидают место ЧП.

Мощный взрыв прогремел в Бейруте в прошедший вторник. Эпицентром стал порт города. Однако и вдалеке от него пострадали многие здания. Жертвами случившегося, по последним данным, стали более 100 человек. Еще свыше четырех тысяч получили повреждения.

Власти рассказали, что ЧП произошло во время сварочных работ на складе в порту. Там последние годы хранилось 2750 тонн аммиачной селитры.

Россияне, по информации посольства РФ в Ливане, не пострадали. Некоторые из них рассказали «360» о том, что пережили вечером 4 августа.