Мир 02 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв в афганской мечети унес из жизни не менее 20 человек

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В афганской провинции Герат произошел взрыв в одной из мечетей. По предварительным данным, погибли 20 человек, еще 21 пострадал. Об этом написало издание Associated Press.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства взрыва, сообщил сайт “Аргументы и факты”.

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Известно, что среди погибших - имам мечети.

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