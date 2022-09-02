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Взрыв в афганской мечети унес из жизни не менее 20 человек

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В афганской провинции Герат произошел взрыв в одной из мечетей. По предварительным данным, погибли 20 человек, еще 21 пострадал. Об этом написало издание Associated Press

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства взрыва, сообщил сайт “Аргументы и факты”.

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Известно, что среди погибших - имам мечети. 

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