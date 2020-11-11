Взрыв случился на кладбище в Саудовской Аравии вовремя мероприятия с западными дипломатами

Взрыв случился на кладбище в садовской Джидде. Он случился во время памятной церемонии по случаю окончания Первой мировой войны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Франции.

В церемонии принимали участие представители Франции. Греции, Италии, Великобритании и США. Известно о двух пострадавших. Один из них — сотрудник консульства Греции, сообщили власти Саудовской Аравии. Личность второго пострадавшего пока не раскрывается.