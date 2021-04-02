Взрыв разрушил этаж в недостроенном здании в пригороде Лиона

Сильный взрыв и пожар произошли в строящемся здании во французском городе Виллербан рядом с Лионом. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Момент детонации попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, здание горело, когда прогремел взрыв. Верхний этаж оказался полностью разрушен.



По данным журналистов, произошла детонация двух газовых баллонов, расположенных внутри здания. Их обломки разлетелись в радиусе 200 метров. Взрывная волна полностью уничтожила один из этажей постройки.

Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.

Около здания в небо начал подниматься густой черный дым. По последним данным, пламя удалось локализовать.

В результате происшествия никто не пострадал. Рабочие покинули объект задолго до взрыва. На месте продолжаются работы по тушению здания.