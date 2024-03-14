Мир 14 марта 2024, 09:34 Взрыв раздался в жилом доме в Тбилиси Sputnik Грузия: 93 семьи эвакуировали из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси Unsplash

Читать 360tv в

В жилом корпусе в Тбилиси раздался взрыв. В результате обрушилась стена дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

Утром в четверг, 14 марта, раздался сильный взрыв на первом этаже в жилом доме на улице Самтреди, № 2 в районе Дидубе. По данным администрации Тбилиси, пострадавших в результате ЧП нет. Из жилого корпуса эвакуировали 93 семьи.

Реклама

«На месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», — указали власти грузинской столицы.

Администрация Дидубийского района предоставила жителям поврежденного дома места в гостиницах. Специалистам предстоит изучить особенности здания. После этого они решат, могут ли местные жители вернуться в свои квартиры.

В феврале на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси мужчина начал стрельбу. В результате ЧП скончались четыре человека.