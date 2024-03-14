14 марта 2024, 09:34
Взрыв раздался в жилом доме в Тбилиси
Sputnik Грузия: 93 семьи эвакуировали из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси
В жилом корпусе в Тбилиси раздался взрыв. В результате обрушилась стена дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Грузия».
Утром в четверг, 14 марта, раздался сильный взрыв на первом этаже в жилом доме на улице Самтреди, № 2 в районе Дидубе. По данным администрации Тбилиси, пострадавших в результате ЧП нет. Из жилого корпуса эвакуировали 93 семьи.
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«На месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», — указали власти грузинской столицы.
Администрация Дидубийского района предоставила жителям поврежденного дома места в гостиницах. Специалистам предстоит изучить особенности здания. После этого они решат, могут ли местные жители вернуться в свои квартиры.
В феврале на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси мужчина начал стрельбу. В результате ЧП скончались четыре человека.
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