07 августа 2023, 23:31
Взрыв раздался в Киеве — СМИ
«Зеркало недели»: в Киеве раздался взрыв без объявления тревоги
В столице Украины Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Взрыв прогремел в понедельник вечером, сообщил портал со ссылкой на местные ресурсы. Издание указало, что взрыв произошел на левом берегу. Информация о причинах взрыва не приводится.
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По данным СМИ, тревогу в Киеве и области не объявляли. По данным сервиса оповещения граждан, воздушная тревога не объявлена на всей территории Украины.
Ночью 7 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, после чего начался пожар. Обошлось без погибших и пострадавших
Взрывы
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