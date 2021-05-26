Взрыв раздался на авиабазе КСИР недалеко от Тегерана

В окрестностях Тегерана прогремел взрыв на авиабазе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщение об этом появилось в Twitter.

В публикации указано, что несколько дней назад КСИР презентовал здесь беспилотник. Аппарату дали символическое название «Газа».

Подробностей инцидента не приводится. Информации о погибших и пострадавших нет.

В США ранее назвали единственным решением ближневосточной проблемы существование двух государств — Израиля и Палестины. Американский президент Джо Байден также подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов по поддержке израильтян не изменилась.