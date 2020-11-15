Взрыв ракеты повредил аэропорт в Эфиопии

Обстрел начался поздним вечером 13 ноября. Одна из ракет взорвалась на территории аэропорта, а еще одна попала по городу Бахр-Дар в штате Ахмара.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием. Все детали и обстоятельства выясняются. Пока официальные лица Эфиопии не прокомментировали информацию об обстреле.

Ахмара граничит со штатом Тыграй. Там в начале ноября эфиопские федеральные войска начали военные действия против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 11 ноября сообщил, что правительственным силам удалось снова взять под контроль западные территории Тыграя.

Ранее ООН, Африканский союз и ряд других организаций выражали беспокойство из-за того, что военные действия могут начаться в других районах Эфиопии и дестабилизировать ситуацию, пишет газета «Известия».