Взрыв прогремел в центре Бердянска — власти Запорожской области | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 21:20)

Взрыв прогремел в центре Бердянска — власти Запорожской области

Власти Запорожской области: в центре Бердянска прозвучал взрыв

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В центре Бердянска, неподалеку от здания администрации, прогремел взрыв, сообщили власти Запорожской области. Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

О взрыве сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.

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«Террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) совершили очередную попытку устрашения мирных жителей Запорожской области», — констатировал Рогов.

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Он заявил, что «террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено».

Владимир Рогов еще в июне предлагал сменить название государства Украины на УГИЛ.

Также сегодня член главного совета ВГА региона сообщил об ударах украинских боевиков по Энергодару. В результате оказалась повреждена линия электропередачи в районе АЭС — город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока снизилась до 150 мегаватт. Атомная станция «работает на обеспечение собственных нужд». Информация о пострадавших также уточняется.

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