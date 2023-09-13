Мир 13 сентября 2023, 03:07 Взрывы прозвучали в Сумах на северо-востоке Украины Соцсети

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Взрывы слышали на Украине в административном центре Сумской области, городе Сумы. Об этом в Telegram-канале сообщило местное издание «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Сумской и Одесской областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Одесской области в 00:27, в Сумской — в 02:31.

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Также взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. После этого в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области включили воздушную тревогу.

Вечером 10 сентября сообщалось о серии взрывов в Черниговской области Украины, там тоже включали сирены тревоги. В регионе работали системы противовоздушной обороны. Также их слышали жители Сумской области.

В этот же день в Киеве зафиксировали не менее шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку беспилотников.